Хабиб отверг возможность возобновления карьеры: «Купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством. У меня нет соревновательного интереса в спорте»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос о возобновлении карьеры во время встречи с молодежью в Дербенте.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и так далее, больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет.

Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться.

Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно.

Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет», – сказал Хабиб.

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