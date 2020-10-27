Соболев может пропустить 1,5-2 месяца в случае операции на мениске

Врач спортивной медицины Валентин Беляевский, работавший в «Ростове», прокомментировал сроки восстановления форварда «Спартака» после травмы – блокады коленного сустава.

– Что вообще такое блокада коленного сустава?

– Это термин, принятый в травматологии, который указывает на то, что что-то попало между суставными поверхностями и мешает разогнуть (или согнуть) сустав. То есть сгибание и разгибание голени в коленном суставе ограничено каким-то образованием.

В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьезное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов.

Это сопровождается серьезной болью и говорит о критических повреждениях, и тут не идет речь о занятиях спортом в ближайшее время.

Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке – растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

– Соответственно, сейчас Соболеву нужно делать МРТ, а дальше?

– Определить, что заблокировало сустав: будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.

– Сколько придется восстанавливаться после операции на мениске?

– У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление поврежденной части), реабилитация при этом незначительная, речь идет о полутора месяцах.

– Теперь мы можем объяснить негодование Шамиля Газизова – у него игрок выпадает на полтора месяца.

– Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два, – сказал Беляевский.

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