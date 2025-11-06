Член совета директоров «Динамо» Гулевский: «Команда будет бороться за чемпионство в 2027 году. Мы верим в тренера»

Анатолий Гулевский: В 2027 году «Динамо» будет бороться за чемпионство.

Председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский ответил, когда команда сможет претендовать на золото в Мир РПЛ .

– Весной 2026 года исполнится 50 лет, как «Динамо» не становилось чемпионом страны. Безобразие?

– Полностью с вами согласен – это безобразие.

Все мы ждем от нашей любимой команды побед, радости и чемпионства. В позапрошлом сезоне были в одном шаге от титула, но удача нам не улыбнулась.

Но все равно все будет хорошо, мы, болельщики и административный состав очень верим в команду «Динамо», все у нас будет впереди.

– Сколько нужно времени, чтобы выиграть золотые медали?

– Думаю, в ближайший год.

Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах.

В 2027 году команда будет бороться за чемпионство, – сказал Анатолий Гулевский.