Член совета директоров «Динамо» Гулевский: «Команда будет бороться за чемпионство в 2027 году. Мы верим в тренера»
Председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский ответил, когда команда сможет претендовать на золото в Мир РПЛ.
– Весной 2026 года исполнится 50 лет, как «Динамо» не становилось чемпионом страны. Безобразие?
– Полностью с вами согласен – это безобразие.
Все мы ждем от нашей любимой команды побед, радости и чемпионства. В позапрошлом сезоне были в одном шаге от титула, но удача нам не улыбнулась.
Но все равно все будет хорошо, мы, болельщики и административный состав очень верим в команду «Динамо», все у нас будет впереди.
– Сколько нужно времени, чтобы выиграть золотые медали?
– Думаю, в ближайший год.
Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах.
В 2027 году команда будет бороться за чемпионство, – сказал Анатолий Гулевский.