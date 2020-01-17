Евролига. «Химки» принимают «Анадолу Эфес», ЦСКА играет с «Баварией» на выезде

В четверг, 19 ноября, в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят два матча с участием российских команд.

Подмосковные «Химки» принимают турецкий «Анадолу Эфес».

Московский ЦСКА на выезде играет с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

10-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 7-1, Бавария Германия – 7-2, ЦСКА Россия – 6-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Валенсия Испания – 5-3, Жальгирис Литва – 5-4, Реал Испания – 5-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4, Фенербахче Турция – 4-5, Зенит Россия – 3-2, Милан Италия – 3-3, Баскония Испания – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 4-5, Маккаби Плейтика Израиль – 3-6, Панатинаикос Греция – 2-5, Альба Германия – 2-5, Химки Россия – 2-6, Виллербан Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

От «Химок» ждали побед, а от «Зенита» – провал, но пока наоборот. Евролига совсем не такая, как казалось на старте