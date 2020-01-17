Евролига. «Химки» принимают «Анадолу Эфес», ЦСКА играет с «Баварией» на выезде

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В четверг, 19 ноября, в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят два матча с участием российских команд.

Подмосковные «Химки» принимают турецкий «Анадолу Эфес».

Московский ЦСКА на выезде играет с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

10-й тур

Химки Россия  –  Анадолу Эфес Турция 51:58 (2 четверть)
Дата проведения
19 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Швед (9 + 9 передач), Тимма (8), Монро (8), Жеребко (6), Макколлум (2) – старт; Мики (7), Моня (6), Карасев (5), Бертанс (0).
Анадолу Эфес
Симон (18), Пляйсс (12), Синглтон (6), Андерсон (5), Мицич (2) – старт; Ларкин (9), Морман (6), Балбай (0), Гази (0), Шанлы (0).

Бавария Германия  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
19 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

ТД Системс Баскония Испания  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
19 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 7-1, Бавария Германия – 7-2, ЦСКА Россия – 6-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Валенсия Испания – 5-3, Жальгирис Литва – 5-4, Реал Испания – 5-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4, Фенербахче Турция – 4-5, Зенит Россия – 3-2, Милан Италия – 3-3, Баскония Испания – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 4-5, Маккаби Плейтика Израиль – 3-6, Панатинаикос Греция – 2-5, Альба Германия – 2-5, Химки Россия – 2-6, Виллербан Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

От «Химок» ждали побед, а от «Зенита» – провал, но пока наоборот. Евролига совсем не такая, как казалось на старте

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