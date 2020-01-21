ИИХФ перенесет ЧМ-2021 из Беларуси в Москву (Райан Кеннеди)

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Рене Фазель Сборная Беларуси по хоккею Чемпионат мира по хоккею Политика ЧМ-2021 Хоккей

ИИХФ решила не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.

Как пишет журналист The Hockey News Райан Кеннеди, часть турнира проведут в России, в Москве, вместо Беларуси.

Президент ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время отправится в Москву, где обсудит детали с главой ФХР Владиславом Третьяком.

Отмечается, что Латвия остается в качестве страны-организатора турнира.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года. В настоящее время в Минске и других городах Беларуси проходят демонстрации после президентских выборов.

Владислав Третьяк: «Россия готова принять ЧМ-2021 в случае переноса»

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