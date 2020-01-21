Журналист Кашин о «Матч ТВ»: «КГБшная пытка. Людей, ненавидящих спорт, заставили делать спортивное телевидение»

Журналисты Олег Кашин и Эдвард Чесноков обсудили финансовую деятельность телеканала «Матч ТВ» на радио «Комсомольская правда».

«Был бы рад ошибиться, но вот какие-то странные схемы. Какие-то спорт-предатели за спиной Тины Канделаки точно так же, как следователи, работавшие на румынскую разведку за спиной Ежова и Берии, творили зло», – сказал Чесноков.

«Придерживаюсь такой же позиции, чтобы не обижать Тину Канделаки. Давайте пожелаем, чтобы компетентные органы разобрались в том, что происходит на этом самом позорном федеральном телеканале.

Интересный эксперимент, буквально пытка КГБшная людей, которые ненавидят спорт, заставили делать спортивное телевидение. Интересно, что получится. Пусть люди скорее в этом разберутся, чтобы Тину ничего не отвлекало от работы», – отметил Кашин.

Ранее телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал финансовые документы «Матч ТВ», в которых указано, что убытки за 2016 и 2017 годы составляет 1,8 млрд рублей. При этом в 2016-м телекомпания потратила 471 миллион рублей на «приобретение ценных бумаг». В разделе за 2017 год отмечается, что телеканалу вернулись проценты в размере 42 миллионов ввиду «приобретения ценных бумаг» годом ранее.

Фрагмент из эфира, в котором Кашин и Чесноков обсуждали деятельность «Матч ТВ», в настоящее время удален с канала «Радио «Комсомольская Правда» в ютубе.