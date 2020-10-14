Ничья ЦСКА в ЛЕ, еще одно поражение СКА, усы Дзюбы, реплики Кокорина и Гинера и другие новости утра

1. ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. Гайч забил первый гол за клуб, но Васин привез пенальти в свои ворота. У армейцев одна победа в семи последних матчах турнира при трех поражениях и трех ничьих.

«Зенит» – единственный российский клуб, не набравший очков в 1-м туре еврокубков. И ни один клуб РПЛ не выиграл в 1-м туре в Европе. Как итог: Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА, а Португалия увеличила отрыв.

2. «Арсенал» обыграл «Рапид» (2:1), уступая в счете. «Милан» разобрался с «Селтиком» (3:1) и продлил серию без поражений до 21 матча, «Тоттенхэм» крупно обыграл ЛАСК (3:0) и не знает проигрышей 9 матчей подряд, «Рома» в гостях была сильнее «Янг Бойз» (2:1), «Наполи» дома уступил АЗ (0:1), «Лестер» разгромил «Зарю» (3:0).

3. Сборная России опустилась с 32-го на 34-е место в рейтинге ФИФА. Эхо трех не самых неудачных игр в октябре.

4. Президент ЦСКА Евгений Гинер озвучил бюджет клуба – 5-5,5 млрд рублей. Пообещал, что команда останется частной: «Государевы деньги тратить на футбол неправильно». Признался, что ему нравится Алексей Миллер, ответил на вопрос о возможной продаже ЦСКА сыну Абрамовича, объяснил, почему Влашича не будет в «Зените», вспомнил, как реагировал на отъезд тренера Гончаренко в Беларусь после 0:4. И поведал, из-за чего не отпустил форварда Чалова в «Кристал Пэлас»: «Зачем ему туда? Вылетать из АПЛ? В гранды отпустили бы за меньшие деньги».

5. Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус. Нападающий «Ювентуса» сыграет с «Барсой» в Лиге чемпионов, если сдаст отрицательный тест за сутки до матча.

6. Александр Кокорин заговорил. Сказал спорное: «Народ почему-то думает, что футболисты содержатся на их налоги. Это стереотип». Посетовал на СМИ: «Пресса так меня преподносит, что люди смотрят и говорят: «Плохой парень». Уколол бывший клуб по поводу поддержки во время суда: «В «Зените» предупредили, что никто не может высказываться. Вплоть до разрыва контракта». В «Зените» на это ответили лаконично: «Полная ерунда».

7. В «Реале» задумались о смене тренера. Кандидаты на место Зидана – Почеттино и Рауль.

8. В КХЛ СКА уступил «Спартаку» (1:4), проиграв 5-й из последних 8 матчей, а «Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» (5:2).

9. Российский биатлонист Алексей Слепов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Его обвиняли в пропуске трех допинг-тестов.

10. ЦСКА в овертайме уступил «Црвене Звезде» в 5-м туре Евролиги, «Панатинаикос» победил «Фенербахче».

11. Льюис Хэмилтон выразил недовольство приглашением россиянина Виталия Петрова в стюарды Гран-при Португалии: «Удивлен выбором человека с такими взглядами на борьбу с расизмом».

Грожан объявил об уходе из «Хааса», Магнуссен тоже уходит по окончании сезона. «Альфа Ромео» намерена сохранить Джовинацци, Шварцман может остаться в «Ф-2».

12. «Даллас» продлил контракт с Гурьяновым на 2 сезона и 2,55 млн долларов в год. Куликов заключил соглашение с «Нью-Джерси» на год и 1,15 млн долларов. Он получал 4,33 млн в «Виннипеге». Зубов, Гончар и Марков вошли в топ-100 лучших защитников в истории по версии The Hockey News.

13. Соболенко, Мертенс пробились в четвертьфинал турнира в Остраве, Кудерметова обыграла Плишкову, Касаткина выбыла.

14. 👨Артем Дзюба отпустил усы. По-настоящему важная новость :)

15. Тутберидзе не поедет на этап Кубка России в Сочи, где выступят Щербакова и Усачева. Медведевой подарили укулеле с авторским дизайном Билли Айлиш.

16. УЕФА вынес выговор «Карабаху» за воинское приветствие на матче Лиги Европы против «Легии» (3:0). Жест был расценен как политический.

17. Хиндли победил на 18-м этапе «Джиро д’Италия», Закарин – 25-й, Кельдерман возглавил общий зачет. Мартин выиграл 3-й этап «Вуэльты», Роглич – 2-й, Карапас – 3-й, Власов – 5-й.

Цитаты дня:

Захарова о кибератаках России на Олимпиады: «Бездоказательные обвинения. Не удивлюсь версии, что Игры были перенесены из-за российских хакеров»

Радимов, предлагавший Плющенко заткнуться: «По-мужски поговорили с Евгением. Никаких проблем не было, возникло легкое недопонимание»

Хабиб: «Футбол мне нравится больше, чем ММА. Там не надо бить, ломать. Просто по красоте показываешь, какой ты профессионал»

Федун о матчах «Спартака» без зрителей: «Дискриминационное и непонятное решение, если принято только по одному пункту»

Ирина Слуцкая: «По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу»

Артем Ребров: «Сын включает мне треки Моргенштерна и читает его интервью. Кумир уже не папа, а этот товарищ»