Хабиб: «Футбол мне нравится больше, чем ММА. Там не надо бить, ломать. Просто по красоте показываешь, какой ты профессионал»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей любви к футболу.

«Я поддерживаю связь с Криштиану, с Бензема общаемся, со Златаном. Для меня футбол – вид спорта номер один. Я в детстве мечтал стать футболистом, всегда футбол смотрел.

Футбол лучше. Там не надо бить, не надо никого ломать, ущемлять. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Это же тоже очень сложный вид спорта.

Футбол мне нравится больше, чем UFC, чем ММА. Сколько я слежу за футболом, я от этого не устаю. А UFC... Раньше я смотрел все бои, но сейчас спад.

А вот футбол – смотрю все матчи, знаком со всеми командами, кто, где, когда играл, кто что выигрывал, когда финалы были, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат Европы, кто в какой группе был, чемпионат мира, кто на какой позиции играл, как зовут, кто забивал. Вот с такими моментами хорошо знаком», – сказал Хабиб.