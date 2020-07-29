В «Реале» задумались о смене тренера. Кандидаты – Почеттино и Рауль (As)

В «Реале» задумались о смене главного тренера.

По информации As, подобные мысли у руководства клуба вызвало слабое начало сезона, а также поражения от «Кадиса» (0:1) в Ла Лиге и от «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов.

На данный момент в «Реале» видят две альтернативы – это бывший главный тренер «Тоттенхэма» и экс-форвард «Реала» Рауль, сейчас возглавляющий молодежную команду мадридского клуба.

Президент «Реала» Флорентино Перес, настаивавший на возвращении в систему клуба, считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера команды, однако в «Мадриде» сомневаются, что 43-летний испанец уже сейчас готов к столь большому шагу.

Почеттино же уже довольно давно находится без команды и очень хочет вернуться к работе. Проблема здесь заключается в том, что аргентинец, не являясь тренером из системы , потребовал бы более длительный контракт, чтобы чувствовать себя защищенным.

24 октября «Реал» сыграет с «Барселоной» в . Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

Рауль стал тренером и уже выиграл с «Реалом» Юношескую Лигу УЕФА. У нас гигантский доклад о его методах и тактических решениях