В «Реале» задумались о смене тренера. Кандидаты – Почеттино и Рауль (As)

В «Реале» задумались о смене главного тренера.
По информации As, подобные мысли у руководства клуба вызвало слабое начало сезона, а также поражения от «Кадиса» (0:1) в Ла Лиге и от «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов.
На данный момент в «Реале» видят две альтернативы Зинедину Зидану – это бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и экс-форвард «Реала» Рауль, сейчас возглавляющий молодежную команду мадридского клуба.
Президент «Реала» Флорентино Перес, настаивавший на возвращении Рауля в систему клуба, считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера команды, однако в «Мадриде» сомневаются, что 43-летний испанец уже сейчас готов к столь большому шагу.
Почеттино же уже довольно давно находится без команды и очень хочет вернуться к работе. Проблема здесь заключается в том, что аргентинец, не являясь тренером из системы «Реала», потребовал бы более длительный контракт, чтобы чувствовать себя защищенным.
24 октября «Реал» сыграет с «Барселоной» в Ла Лиге. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.
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