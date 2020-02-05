Биатлонист Алексей Слепов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Его обвиняли в пропуске трех допинг-тестов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало биатлониста по делу о нарушении антидопинговых правил.

Слепов обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение года. Спортсмена могли дисквалифицировать на срок до двух лет.

«Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.

30 сентября, находясь в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. С признаками инфекционного отравления он обратился за медицинской помощью и, в итоге, был вынужден остаться в городе.

При этом, согласно его отметке в системе антидопингового контроля «Адамс», с вечера того дня спортсмен должен был находиться во Владимире», – говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России ( ).

Слепов пропустил третий допинг-тест из-за отравления