Биатлонист Алексей Слепов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Его обвиняли в пропуске трех допинг-тестов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало биатлониста Алексея Слепова по делу о нарушении антидопинговых правил.
Слепов обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение года. Спортсмена могли дисквалифицировать на срок до двух лет.
«Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.
30 сентября, находясь в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. С признаками инфекционного отравления он обратился за медицинской помощью и, в итоге, был вынужден остаться в городе.
При этом, согласно его отметке в системе антидопингового контроля «Адамс», с вечера того дня спортсмен должен был находиться во Владимире», – говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).