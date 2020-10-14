Александр Кокорин: «Пресса так меня преподносит, что люди смотрят и говорят: «Плохой парень»

Нападающий высказался об общественном отношении к себе.

– Почему именно к тебе такое отношение? Почему ты вечно вляпываешься в какие-нибудь истории?

– Я не знаю, почему это пошло. Самому интересно. Мне всегда говорят, что с моей фамилией какие-то плохие вещи продаются супер. Я смотрю, везде вставляют мою фамилию.

В спорте есть такие моменты. У тебя агент, он идет и специально делает какие-то заказные статьи для какой-то выгоды либо невыгоды.

В половине моих курьезных ситуаций я вообще ничего не вижу. Пресса научилась так это все преподносить, показывать зрителю, что они смотрят и говорят: «Плохой парень».

– Тебя это тревожило?

– Чуть-чуть тревожило. Я все-таки молодой парень, никогда с этим не сталкивался. Если сейчас листнуть назад, я бы выставил все по-другому. Сделал бы все идеально, как у молодых звезд сейчас, когда их ведут люди, и твоя жизнь кажется идеальной.

За ними в три раза приятнее наблюдать, нежели за нами. У меня такого человека не было. Я не сталкивался, что в России такое есть, – сказал Кокорин в интервью PeopleTalk.