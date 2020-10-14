Кокорин о поддержке во время суда: «В «Зените» предупредили, что никто не может высказываться. Вплоть до разрыва контракта»

Нападающий рассказал о поддержке, которую он получил после судебного процесса по делу о драке в кафе.

– Вы раньше дружили с Федей Смоловым.

– Мы и сейчас дружим. Просто не так близко. Мы еще когда в «Динамо» были. Мы жили вместе на базе – два маленьких таланта. Года три-четыре мы прожили вместе.

– Но вы же все равно не общались какое-то время?

– У нас не было никаких конфликтов или скандалов. У Феди появились отношения, у меня тоже, и как-то мы стали меньше так... Ну и за столько лет поднадоели друг другу.

– Когда вся эта история в «Кофемании» произошла, он тебя поддержал. Выложил пост, высказался.

– Считаю, это правильно. Если бы у него что-то произошло, я бы поступил так же. У нас много общего, семьи друг у друга знаем. Он мне близкий человек.

– Но не все так поступили. Дзюба, например.

– Тут никакой не может быть обиды. Были всякие обстоятельства, которых я до конца не знаю. Знаю, в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказываться. Вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть.

– Получается, никто их не выкладывал? Кто-то выложил, я помню.

– , капитан команды, отдельный респект. Высказался, как считает нужным. Он говорит, что ему никто не может запретить говорить то, что он хочет. Это правильно.

– Расстроился, что не написал, не выложил?

– Нет, не расстроился. Я не могу комментировать, я ни с кем не был на связи, я не знаю, что было в начале. Он – капитан сборной. Он хорошо провел большой турнир [чемпионат мира]. У него все хорошо в Питере.

В клубе попросили ничего не выкладывать. Тяжело ослушаться. У меня ни к кому претензий нет. Я не знаю, как бы поступил.

– А сейчас вы с ним общаетесь?

– Общаемся, да. Просто мы разъехались, меньше, но общаемся, – сказал Кокорин в интервью PeopleTalk.