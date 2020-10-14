Кокорин о поддержке во время суда: «В «Зените» предупредили, что никто не может высказываться. Вплоть до разрыва контракта»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о поддержке, которую он получил после судебного процесса по делу о драке в кафе.
– Вы раньше дружили с Федей Смоловым.
– Мы и сейчас дружим. Просто не так близко. Мы еще когда в «Динамо» были. Мы жили вместе на базе – два маленьких таланта. Года три-четыре мы прожили вместе.
– Но вы же все равно не общались какое-то время?
– У нас не было никаких конфликтов или скандалов. У Феди появились отношения, у меня тоже, и как-то мы стали меньше так... Ну и за столько лет поднадоели друг другу.
– Когда вся эта история в «Кофемании» произошла, он тебя поддержал. Выложил пост, высказался.
– Считаю, это правильно. Если бы у него что-то произошло, я бы поступил так же. У нас много общего, семьи друг у друга знаем. Он мне близкий человек.
– Но не все так поступили. Дзюба, например.
– Тут никакой не может быть обиды. Были всякие обстоятельства, которых я до конца не знаю. Знаю, в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказываться. Вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть.
– Получается, никто их «Зенита» не выкладывал? Кто-то выложил, я помню.
– Бранислав Иванович, капитан команды, отдельный респект. Высказался, как считает нужным. Он говорит, что ему никто не может запретить говорить то, что он хочет. Это правильно.
– Расстроился, что Артем Дзюба не написал, не выложил?
– Нет, не расстроился. Я не могу комментировать, я ни с кем не был на связи, я не знаю, что было в начале. Он – капитан сборной. Он хорошо провел большой турнир [чемпионат мира]. У него все хорошо в Питере.
В клубе попросили ничего не выкладывать. Тяжело ослушаться. У меня ни к кому претензий нет. Я не знаю, как бы поступил.
– А сейчас вы с ним общаетесь?
– Общаемся, да. Просто мы разъехались, меньше, но общаемся, – сказал Кокорин в интервью PeopleTalk.