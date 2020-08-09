Евгений Гинер: «Мне нравится, что Миллер делает с «Зенитом», как живет командой. У нас не может быть вражды»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об отношении к .

– Когда-то у ЦСКА с «Зенитом» был «пакт о ненападении» – чтобы не переманивать игроков друг у друга. Понятно, это было при другом менеджменте.

– А это не играет роли. Не так важно, какой там менеджмент. Хозяин «Зенита» – .

Я очень тепло отношусь к Алексею Борисовичу [Миллеру]. Мне нравится то, что он делает с этой футбольной командой – как он живет и болеет ей.

У нас не может быть вражды или подковерных игр. Но тогда мы в принципе говорили о молодых игроках. И с тех пор ни они не украли у нас ни одного футболиста, ни мы у них в Питере, в том числе в «Смене».

– А история с Круговым, который мог оказаться в ЦСКА, но перешел в «Зенит», вас не задела?

– Это его выбор. В конце концов, он воспитанник «Зенита». Мы, допустим, другим игроком интересовались, а он перешел в «Спартак». Ну и что? Значит, ему больше по сердцу «Спартак», – сказал Гинер.