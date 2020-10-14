Евгений Гинер: «Абрамович близкий мне человек. Но мы никогда не говорили, что его сын зайдет в ЦСКА»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию, что до сделки с ВЭБ.РФ клуб мог купить сын владельца «Челси» .

В сентябре 2017 года сообщалось, что Аркадий Абрамович может купить ЦСКА за 300 млн долларов.

– До сделки с ВЭБ у вас были варианты расстаться с акциями? Писали, что ЦСКА может купить сын Романа Абрамовича. Еще одним потенциальным покупателем называли «Роснефть». За этим хоть что-нибудь стояло?

– Ничего. Роман Аркадьевич близкий мне человек. Я очень его уважаю. Но о том, что его сын зайдет в ЦСКА, мы даже никогда не говорили.

И с Игорем Ивановичем [Сечиным] – тоже. Игорь Иванович любит хоккей, они сделали прекрасную команду. Но у нас никогда в жизни не было разговора на тему покупки акций футбольного клуба.

Мне вообще забавляет, когда все это пишут, прикрываясь словом «источник». А почему бы не спросить у нас? Допустим, у Романа Юрьевича [Бабаева], не у меня. Это я редко даю интервью. Стараюсь не делать этого, потому что я иногда бываю резким.

Ну так спросите у Романа Юрьевича, и он бы ответил честно – что тут скрывать? Бред какой-то. Если кто-то захотел зайти в качестве партнера – добро пожаловать! Это только плюс клубу, а не минус.

– Стадион ЦСКА сейчас – собственность ВЭБ?

– Нет. Он собственность футбольного клуба ЦСКА. А ВЭБ владеет футбольным клубом ЦСКА на 77,63%.

– То есть комментарий Сергея Иванова не совсем верен? Он сказал в одном из недавних интервью про ВЭБ следующее: «Они просто выкупили стадион, который стал их собственностью».

– Допускаю, что журналист не совсем верно передал его слова. Стадион остается собственностью футбольного клуба ЦСКА, где на сегодняшний день есть два партнера – ВЭБ и я, – сказал Гинер.

Абрамович думал купить ЦСКА, привел туда «Сибнефть» и считался тайным владельцем клуба. На это даже намекал Путин