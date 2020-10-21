Льюис Хэмилтон недоволен приглашением Петрова в стюарды Гран-при Португалии: «Удивлен выбором человека с такими взглядами на борьбу с расизмом»

Пилот Льюис Хэмилтон раскритиковал решение ФИА пригласить Виталия Петрова в качестве гоночного стюарда на Гран-при Португалии.

Причиной недовольства Хэмилтона стало интервью Петрова месячной давности, в котором российский гонщик критически высказывался о Хэмилтоне из-за того, что тот активно призывал всех пилотов «Ф-1» вставать на колено во время акций в поддержку борьбы с расизмом.

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Сам Хэмилтон не читал интервью и рассуждал об этом на пресс-конференции, когда журналисты привели ему несколько цитат Петрова.

«Я удивлен. Вообще, я не видел интервью – только некоторые цитаты, которые вы сами только что мне привели.

Так что да, разумеется, я бы назвал сюрпризом тот факт, что они наняли человека, который придерживается подобных убеждений и открыто высказывается в подобном ключе о вещах, с которыми мы пытаемся бороться. Вам стоит поговорить об этом с ними [ ]. Лично я ничего не могу с этим поделать.

Мне кажется, мы должны приглашать людей, которые идут в ногу со временем. Которые понимают, в какие времена мы живем, и чувствительны к важным вопросам, которые нас окружают.

Так что я и правда не знаю, какова была их цель и почему они пригласили именно его (Петрова) – ведь не сказать, чтобы они были ограничены в выборе», – заявил Хэмилтон.

Валттери Боттас поддержал позицию напарника, при этом уточнив, что тоже не читал интервью, о котором шла речь.

«Понятно, что я тоже не видел и не читал это интервью, не знаю деталей. Поэтому мне сложно что-то сказать.

Но Льюис все правильно сказал – у нас всех должна быть одинаковая позиция по поводу вещей, которые мы активно продвигаем».

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