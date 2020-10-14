Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус. Вероятно, он не сыграет с «Барсой» (Correio da Manha)

Нападающий сдал повторный положительный тест на коронавирус, утверждает португальское издание Correio da Manha.

Таким образом, португалец, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов с «Барселоной». Игра состоится 28 октября, а по протоколу УЕФА Роналду должен был сдать отрицательный тест за неделю до матча. Также форвард не сыграет с «Вероной» в Серии А.

Роналду заразился 13 октября в расположении сборной Португалии. Он пропустил матчи «Юве» с «Кротоне» (1:1) и киевским «Динамо» (2:0).