УЕФА вынес выговор «Карабаху» за воинское приветствие на матче ЛЕ

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес выговор «Карабаху».
Футболисты и члены тренерского штаба команды продемонстрировали воинское приветствие после матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Легии» (3:0). Этот жест был расценен как политический.
Выговор получили 13 игроков и 14 представителей азербайджанского клуба.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично – военное положение.
We give this win to all our hero soldiers! Qarabağ Azərbaycanındır‼️#KarabakhisAzerbaijan #QarabağFK pic.twitter.com/WV5z3Sd8iT— Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) October 1, 2020