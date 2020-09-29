УЕФА вынес выговор «Карабаху» за воинское приветствие на матче ЛЕ

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Дисциплинарный комитет УЕФА вынес выговор «Карабаху».

Футболисты и члены тренерского штаба команды продемонстрировали воинское приветствие после матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Легии» (3:0). Этот жест был расценен как политический.

Выговор получили 13 игроков и 14 представителей азербайджанского клуба.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично – военное положение.

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