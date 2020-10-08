Ирина Слуцкая: «По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу»

Двукратная чемпионка мира поделилась мнением о критике в адрес фигуристов.

– Насколько корректно обсуждать выступления юных фигуристок, еще почти детей, разбирая в подробностях их костюмы, критикуя за ошибки?

– Поверьте, что люди, обсуждающие прически, цвета платьев и колготок, никакого отношения к фигурному катанию не имеют.

Есть профессиональная составляющая – техника и артистизм. Соответствует ли образ мировому уровню, насколько чисто выполнена программа – вот о чем надо говорить, а не об отдельных деталях костюма.

Здравая критика должна существовать, но в наши дни диванные интернет-эксперты стараются перещеголять самих себя. По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу, – сказала Слуцкая.

«Болеро» – программа, с которой Валиеву ведут к золоту Олимпиады. Пока все сыро: хореография вторична, а платье слишком сложное

«Если не буду принимать таблетки, я умру». Ирина Слуцкая – предельно откровенная