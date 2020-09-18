Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия увеличила отрыв

Португалия в таблице коэффициентов УЕФА увеличила отрыв от идущей седьмой России по итогам еврокубковых матчей на этой неделе, а Бельгия приблизилась к России.

Сегодня ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. Во вторник разошелся миром с «Ренном» (1:1), а проиграл дома «Брюгге» (1:2) в стартовом туре Лиги чемпионов, а в среду поделил очки с «Ред Буллом» (2:2) в Лиге чемпионов.

Бельгию в представляют три команды. «Стандард» уступил «Рейнджерс» (0:2), «Гент» проиграл «Словану» (0:1), а «Антверпен» переиграл «Лудогорец» (2:1). Две португальские команды победили – «Бенфика» была сильнее «Леха» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0).

В Лиге чемпионов за бельгийцев играет только «Брюгге», а за португальцев – «Порту», который проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

Занимающая восьмое место в таблице коэффициентов Бельгия сократила отставание от России на 0,3 балла. Португалия, занимающая шестое место, увеличила отрыв от России на 0,3 балла.

В активе Португалии теперь 41,749 балла, у России – 37,049, у Бельгии – 33,700.

Коэффициенты УЕФА появились 40 лет назад. Россия ни разу не поднялась выше 6-го места, а СССР пару сезонов был вторым