Гайч забил первый гол за ЦСКА – в ЛЕ «Вольфсбергу»

Нападающий Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА.

21-летний аргентинец открыл счет в матче 1-го тура с (1:0, первый тайм).

Хавбек Никола Влашич совершил сольный проход, отдал острый пас на Гайча, и Адольфо покатил мяч в противоход вратарю.

Гайч ранее не отмечался забитыми мячами за в официальных матчах, но форвард забивал по голу в товарищеских матчах с тульским «Арсеналом» в сентябре и октябре.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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