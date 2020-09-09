Гайч забил первый гол за ЦСКА – в ЛЕ «Вольфсбергу»

Нападающий Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА.
21-летний аргентинец открыл счет в матче 1-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:0, первый тайм).
Хавбек Никола Влашич совершил сольный проход, отдал острый пас на Гайча, и Адольфо покатил мяч в противоход вратарю.
Гайч ранее не отмечался забитыми мячами за ЦСКА в официальных матчах, но форвард забивал по голу в товарищеских матчах с тульским «Арсеналом» в сентябре и октябре.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, также доступен текстовый онлайн.
Влашич разобрался в центре поля, выкатил на Гайча, а аргентинец отправил мимо вратаря 🔥🔥🔥— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2020
Есть дебютный гол Адольфо за ЦСКА. Смотрим дальше:https://t.co/2K673Awif2 pic.twitter.com/2IzrwN3lqZ