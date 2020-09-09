Гайч забил первый гол за ЦСКА – в ЛЕ «Вольфсбергу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Вольфсберг Никола Влашич Адольфо Гайч Футбол

Нападающий Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА.

21-летний аргентинец открыл счет в матче 1-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:0, первый тайм).

Хавбек Никола Влашич совершил сольный проход, отдал острый пас на Гайча, и Адольфо покатил мяч в противоход вратарю.

Гайч ранее не отмечался забитыми мячами за ЦСКА в официальных матчах, но форвард забивал по голу в товарищеских матчах с тульским «Арсеналом» в сентябре и октябре.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, также доступен текстовый онлайн.

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