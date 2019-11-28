Евролига. ЦСКА в гостях сыграет с «Црвеной Звездой», «Панатинаикос» примет «Фенербахче»

Сегодня состоятся три матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.
Московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Валенсию», греческий «Панатинаикос» – турецкий «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
5-й тур
- Дата проведения
- 22 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Штарк Арена»
Положение команд: Жальгирис Литва – 4-0, Баскония Испания – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Бавария Германия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Барселона Испания – 3-1, Фенербахче Турция – 2-2, ЦСКА Россия – 2-2, Зенит Россия – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Маккаби Израиль – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Реал Испания – 1-3, Альба Германия – 1-3, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.