Евролига. ЦСКА в гостях сыграет с «Црвеной Звездой», «Панатинаикос» примет «Фенербахче»

Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Панатинаикос OPAP Црвена Звезда MTS Валенсия Баскет Баскетбол

Сегодня состоятся три матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Валенсию», греческий «Панатинаикос» – турецкий «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Жальгирис Литва  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
22 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос OPAP Греция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
22 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
22 октября, 21.45, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Жальгирис Литва – 4-0, Баскония Испания – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Бавария Германия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Барселона Испания – 3-1, Фенербахче Турция – 2-2, ЦСКА Россия – 2-2, Зенит Россия – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Маккаби Израиль – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Реал Испания – 1-3, Альба Германия – 1-3, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вдохновители европейского баскетбола. Владимир Кондрашин

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья