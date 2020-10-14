Гинер о Влашиче в «Зените»: «Это неправильно. Нельзя играть против себя. Но Медведев мне не звонил»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о том, что полузащитником интересовался «Зенит».

– Этим летом было много разговоров об интересе к Влашичу. Для вас принципиально, чтобы лидер ЦСКА не оказался в другом российском топ-клубе?

– Во-первых, это неправильно. Нельзя самому играть против себя.

Во-вторых, я тоже об этом много слышал, но лично ко мне руководство «Зенита» по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу. Может, они тоже думали – да, нет?

А может, разговаривали с самим Влашичем, и он сказал, что не пойдет туда. На уровне бесед – все возможно. Может, обращались к Роману Юрьевичу [Бабаеву] – не знаю. Или еще к кому-то. Но не ко мне.

– Называлась даже конкретная сумма – 25 миллионов евро.

– Это опять вопрос к источнику. Мы нормально общаемся с генеральным директором «Зенита» Медведевым, разговариваем на разные темы, у нас прекрасные отношения. Но на тему Влашича он мне не звонил, – сказал Гинер.