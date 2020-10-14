Видеотрансляция матча «Вольфсберг» – ЦСКА – 0:1. Гайч забил! Текстовый онлайн есть

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В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы ЦСКА играет с «Вольфсбергом».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, также доступен текстовый онлайн.

Лига Европы

1-й тур

Группа K

Вольфсберг Австрия – ЦСКА Россия 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Хипо-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – Гайч.
ВольфсбергКофлер, Новак, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Верницниг, Линдль, Тафернер, Ляйтгеб, Дьенг, Йовелич.
ЦСКААкинфеев, Магнуссон, Васин, Дивеев, Тикнизян, Влашич, Кучаев, Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Гайч.
Предупреждения:
Верницниг (10), Влашич (18), Тикнизян (28).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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