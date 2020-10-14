Видеотрансляция матча «Вольфсберг» – ЦСКА – 0:1. Гайч забил! Текстовый онлайн есть

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы ЦСКА играет с «Вольфсбергом».
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Лига Европы
1-й тур
Группа K
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Хипо-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 5 Гайч.
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Вольфсберг –
Кофлер, Новак, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Верницниг, Линдль, Тафернер, Ляйтгеб, Дьенг, Йовелич.
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ЦСКА –
Акинфеев, Магнуссон, Васин, Дивеев, Тикнизян, Влашич, Кучаев, Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Гайч.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.