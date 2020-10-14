Видеотрансляция матча «Вольфсберг» – ЦСКА – 0:1. Гайч забил! Текстовый онлайн есть

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы играет с .

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Лига Европы

1-й тур

Группа K

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги Европы