«Химки» – «Зенит» без зрителей, «Краснодар» без Мусаева и Кабелла, план расширения ЛЧ, русские хакеры против Олимпиад, Загитова не выступит до конца 2020-го и другие новости утра

1. В Подмосковье запретили проводить матчи со зрителями с 21 октября. Таким образом, «Химки» 1 ноября сыграют с «Зенитом» без болельщиков.

Пишут, что матчи со зрителями могут запретить и в Москве.

2. Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла и форвард Евгений Марков не полетели на матч Лиги чемпионов с «Ренном» из-за коронавируса, главный тренер Мурад Мусаев – из-за ангины.

3. Малком и Дуглас не сыграют с «Брюгге» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Остальные игроки «Зенита» готовы.

4. КХЛ. СКА забросил 5 шайб «Витязю», «Сочи» уступил «Салавату», «Ак Барс» в гостях выиграл у «Сибири».

5. Антон Миранчук, Зе Луиш, Гильерме, Камано и Рыбус – в заявке «Локомотива» на матч Лиги чемпионов с «Ред Буллом». Команда отправилась в Австрию.

6. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях до конца 2020 года.

7. УЕФА готов рассмотреть увеличение числа команд на групповом этапе Лиги чемпионов с 32 до 36 с сезона-2024/25. В таком случае каждый клуб сыграет 10 матчей на групповом этапе.

8. Нападающий Илья Ковальчук хочет перейти в «Спартак» до открытия тренировочных лагерей НХЛ.

9. Российские спецслужбы планировали кибератаку, чтобы сорвать Олимпиаду-2020 в Токио, утверждает The Guardian. Кроме того, Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

10. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд не будет наказан за подкат, который привел к травме защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. ВАР не проверял подкат Пикфорда на предмет удаления, потому что судья посчитал эпизод завершенным.

11. Новая произвольная программа Алены Косторной поставлена под саундтреки из фильмов «Под покровом ночи», «МЫ. Верим в любовь» и «Ромео и Джульетта».

12. Руководство «Барселоны» потребовало от игроков пойти на снижение зарплат. Команда не намерена вести переговоры.

13. Роналду, Роналдиньо, Блохин, Гиггз, Анри и Стоичков – среди номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football. Месси, Бекхэм, Роббен, Фигу и Бест поборются за звание лучшего правого нападающего. А в числе номинантов на звание лучшего центрфорварда – Роналдо, Мюллер, ван Бастен, Бергкамп и Кройфф.

14. Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицировали на 1 матч за атаку форварда Сергея Шумакова из «Авангарда». «Авангард» поместил Шумакова в список травмированных после хита Панина.

15. В память об обезглавленном учителе Самюэле Пати все матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания.

16. Нападающий Илья Михеев хочет 2,7 млн долларов за год в «Торонто». Клуб предложил 2-летний контракт и 1 млн долларов.

17. Малком – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt, Влашич – 2-й, в топ-15 еще 7 игроков «Зенита». Вендел, Хвича, Эджуке и Ларссон вошли в список среди самых подорожавших игроков чемпионата России.

18. Этап серии Гран-при по фигурному катанию во Франции отменен из-за коронавируса.

19. Выяснилось, что защитник «Хетафе» Аллан Ньом послал Роналда Кумана на ### и назвал его сукиным сыном во время матча с «Барсой». Правда, в «Хетафе» сообщили, что игрок все отрицает.

20. НБА избежала убытка в 1,5 млрд долларов благодаря «пузырю».

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