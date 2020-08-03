Гинер об отъезде Гончаренко в Беларусь после 0:4 с «Зенитом»: «Я в ладоши хлопал – человек психанул на себя и делает какие-то выводы»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу отъезда главного тренера в Беларусь после поражения от «Зенита» (0:4) в в июне.

– ЦСКА очень плавно вырулил в ситуации с Гончаренко – когда тот после крупного поражения от «Зенита» рванул в Беларусь. Тренер вернулся, революции не случилось. Такое, кажется, возможно только в ЦСКА. Это же был сложный кейс?

– Да чего там сложного? Ну отъехал человек – а потом приехал. И что дальше? Вот я человек эмоциональный. И меня тоже может переклинить – скажу что-то резкое или поведу себя как-то не так.

Гончаренко больше переживает все в себе. Решил отдохнуть пару дней – что тут такого? Другое дело, если бы я сказал ему, что он уволен. Или он мне – что увольняется. Все понятно: проиграли, переживал.

Еще Валерий Георгиевич [Газзаев] часто повторял: «У победы 100 отцов, поражение – сирота». В поражении всегда виноват тренер. И он сам винил прежде всего себя: что-то не так сделал, не так подготовил команду. Хотя я считаю, что виноваты все. Нет, у нас не было тяжелого кейса. И душещипательных разговоров – тоже.

– Не поверю, что в эти два дня вы не переживали, вернется Гончаренко или нет?

– Да у меня даже минуты сомнения не было! Наоборот, я в ладоши хлопал – из-за того, что человек психанул на себя и делает какие-то выводы. Вот если бы он просто махнул рукой – ну и ладно, проиграли и проиграли – вот тогда бы у меня закрались тревожные мысли, – сказал Гинер.

Гончаренко об отъезде в Беларусь: «Как-то надо было встряхнуть команду. Раз стало лучше, наверное, помогло»