Бюджет ЦСКА – 5-5,5 млрд рублей

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о бюджете команды.

– Два года назад вы сказали, что бюджет остается на уровне прежних цифр – 65 миллионов евро в год. Сейчас он не вырос?

– Чуть-чуть подрос. До 70 с чем-то миллионов. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба – пять-пять с половиной миллиардов рублей.

У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился.

– У ЦСКА в это трансферное окно появилось сразу несколько новичков.

– Да, мы укрепляемся. Не только привели в команду 6-7 своих воспитанников или игроков с российского рынка, но и ищем кадры вне его.

Если мы хотим зарабатывать как клуб, нам надо стремиться вновь попадать в Лигу чемпионов, где платятся большие деньги. Да и от ТВ-контракта лидеры получают больше, – сказал Гинер.