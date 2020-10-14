Федун о матчах «Спартака» без зрителей: «Дискриминационное и непонятное решение, если принято только по одному пункту»

Владелец «Спартака» прокомментировал предписание Роспотребнадзора о проведении матчей на «Открытие Арене» без зрителей.

«Мы его [предписание] изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным.

Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», – сказал Федун.

РПЛ в своем заявлении сообщила, что одной из причин для закрытия трибун стали массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время игры 10-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

РПЛ объявила, что без зрителей пройдут матч «Спартак» – «Ростов» и следующие игры на «Открытие Арене»