Евгений Гинер: «ЦСКА останется частным. Государевы деньги тратить на футбол неправильно»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб всегда будет частным.

– Возможна ситуация, при которой через какое-то время вы снова станете главным акционером ЦСКА?

– А разве важно быть главным акционером? Я не вижу здесь прямо-таки принципиального момента. Представим ситуацию: собрались 4 человека и каждый из них имеет по 25 процентов. Кто-то из них будет недоволен тем, что он не главный?

– Контрольный пакет не важен?

– А в чем принцип контрольного пакета? Вот смотрите: есть масса компаний, проводящих IPO (первичное публичное размещение акций – прим. Sports.ru), в которых процессами может руководить человек, обладающий, скажем, 12 процентами акций. У кого-то – 3 процента, у кого-то – 5, и этих акционеров – тысяча. Для меня так вопрос не стоит: или я главный, или ухожу.

У нас единый коллектив, мы грамотно движемся вперед все вместе, мы партнеры, мы слышим друг друга. Это главное.

При этом подчеркну, что ВЭБ на спортивную часть никаких денег не дает. Мы не собираемся становиться госпредприятием.

ЦСКА как был частным клубом, так и останется им. Государевы деньги тратить на футбол неправильно. Это было и остается моей позицией.

– 77,63% процента акций ЦСКА сейчас у . Остальные – ваши?

– Да. Но я надеюсь, что у нас появятся и новые партнеры. Со временем. И это будут не корпорации, а частные лица, – сказал Гинер.