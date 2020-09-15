Зубов, Гончар и Марков вошли в топ-100 лучших защитников в истории по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News составил топ-100 лучших защитников в истории.

Первое место в списке занял Бобби Орр. Вторым стал Дуг Харви, третье место занял Никлас Лидстрем.

В топ-10 также вошли Эдди Шор, Рэй Бурк, Дени Потвен, Ред Келли, Ларри Робинсон, Пол Коффи и Крис Челиос.

Из российских игроков в рейтинг попали Сергей Зубов (55-е место), Сергей Гончар (69-е) и Андрей Марков (99-е).

Из действующих хоккеистов в список вошли Здено Хара ( , 23-е место), Данкан Кит ( , 26-е), Эрик Карлссон ( , 27-е), Дрю Даути («Лос-Анджелес», 31-е), Ши Уэбер ( , 45-е), Брент Бернс («Сан-Хосе», 48-е), Виктор Хедман ( , 50-е), Райан Сутер («Миннесота», 61-е), Алекс Пьетранжело («Вегас», 66-е), Пи Кей Суббан («Нью-Джерси», 68-е), Джон Карлсон («Вашингтон», 70-е), Крис Летанг («Питтсбург», 72-е), Марк Джиордано («Калгари», 76-е) и Роман Йоси («Нэшвилл», 79-е).