Радимов, предлагавший Плющенко заткнуться: «По-мужски поговорили с Евгением. Никаких проблем не было, возникло легкое недопонимание»

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Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, что поговорил с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, которому ранее предложил заткнуться из-за конфликта с тренером Этери Тутберидзе.

«Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло легкое недопонимание.

Все нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло.

Просто не поняли друг друга – сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки.

Очень рад, что мы во всем разобрались, поговорили. Будем дальше болеть за фигурное катание», – сказал Радимов.

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