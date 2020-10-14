Провал «Зенита» в ЛЧ, достойный дебют «Краснодара», победы «МЮ», «Барсы» и «Юве», проект европейской Премьер-лиги и другие новости утра

1. «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге», пропустив на 93-й минуте от 19-летнего паренька. У петербуржцев традиционно не получаются первые матчи, а вот сопернику из Бельгии уступили на своем поле впервые. Тренер «Брюгге» оценил эту победу выше национальных титулов, Сергей Семак посетовал на слабую реализацию. Ну и Василий Уткин не мог пройти мимо и не подколоть.

Гораздо лучше выступил дебютант ЛЧ «Краснодар» – гостевая ничья с «Ренном». Достойный результат, учитывая, какие проблемы с составом у команды – пришлось выпускать четверых крайних защитников в старте. Первый гол «Краснодара» в группе ЛЧ забил Кристиан Рамирес, а Сафонов снова все тащил. Шапи сравнил эту ничью с победой, Мусаев похвалил своих футболистов, Сафонов готовится дать бой «Челси». «Краснодар» – всего второй российский клуб, не проигравший дебютный матч в группе ЛЧ.

2. «Ювентус» в гостях обыграл киевское «Динамо» благодаря дублю Альваро Мораты. «Барса» разгромила «Ференцварош», Месси забил в 16-м сезоне ЛЧ и повторил рекорд Гиггза. А Пике получил красную карточку и с «Юве» не сыграет. Рэшфорд в концовке принес «МЮ» победу над «ПСЖ», гол Холанда не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Лацио». Все результаты игрового дня – здесь.

3. «Ливерпуль», «МЮ» и другие топ-клубы обсуждают создание европейской Премьер-лиги из 18 команд, на запуск проекта нужно 6 млрд евро. Новый турнир, по замыслу организаторов, должен заменить Лигу чемпионов. Впрочем, пока идея не встретила одобрения ни в Англии, ни в Испании, Джейми Каррагер вообще послал всех подальше.

4. ЦСКА попросил судейский комитет оценить эпизоды с фолом на Карпове и отмененным голом Чалова. Все больше мнений, что динамовец Грулев за нарушение на защитнике армейцев заслуживал красную карточку.

5. Клубы АПЛ окончательно сформировали заявки на сезон. «МЮ» исключил из состава Ромеро и Джонса, причем бедного аргентинца даже не уведомили должным образом. «Арсеналу» не пригодились Озил и Сократис, «Челси» заявил Петра Чеха, который закончил играть больше года назад.

6. «Барселона» продлила контракты с Пике, тер Стегеном, Лангле и де Йонгом – все они согласились на снижение зарплаты. Гризманн уходить и возвращаться в «Атлетико» не собирается.

7. Форвард Илья Михеев подписал новый контракт с «Торонто» на 2 года, зарплата 1,645 млн долларов. Стороны избежали арбитража.

8. Форвард «Амура» Наиль Якупов перешел в «Авангард», согласившись снизить зарплату на 45 млн рублей.

9. Биатлонист сборной России Петр Пащенко сдал положительный тест на коронавирус. Он изолирован от команды.

10. «Хотел ударить судью, чтобы выразить свое несогласие с его решением». Роман Широков дал показания по поводу избиения арбитра.

11. В КХЛ «Локомотив» в единственном матче обыграл по буллитам «Спартак», одержав седьмую победу подряд.

12. Акробатка Алена Кулакова предложила за новый айфон и макбук стать крестными ее будущего ребенка.

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