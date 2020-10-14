Россия опустилась с 32-го на 34-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных.
Сборная России после поражения от Швеции в товарищеском матче (1:2) и ничьих с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций опустилась с 32-го на 34-е место.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1765 очков
2 (2). Франция – 1752
3 (3). Бразилия – 1725
4 (4). Англия – 1669
5 (5). Португалия – 1661
6 (7). Испания – 1639
7 (6). Уругвай – 1637
8 (9). Аргентина – 1636
9 (8). Хорватия – 1634
10 (10). Колумбия – 1631
...
34 (32). Россия – 1480
Полностью рейтинг можно изучить здесь.