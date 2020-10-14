Россия опустилась с 32-го на 34-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных.

после поражения от Швеции в товарищеском матче (1:2) и ничьих с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций опустилась с 32-го на 34-е место.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1765 очков

2 (2). Франция – 1752

3 (3). Бразилия – 1725

4 (4). Англия – 1669

5 (5). Португалия – 1661

6 (7). Испания – 1639

7 (6). – 1637

8 (9). Аргентина – 1636

9 (8). – 1634

10 (10). Колумбия – 1631

...

34 (32). Россия – 1480

Полностью рейтинг можно изучить здесь.