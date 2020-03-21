Гинер о Чалове и «Кристал Пэлас»: «Зачем ему туда? Вылетать из АПЛ? В гранды отпустили бы за меньшие деньги»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему не продал форварда в «Кристал Пэлас».

– За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип?

Позови Федю гранды , причем за другие деньги – вообще без вопросов бы отпустили!

– За другие равно за меньшие?

– Да, за меньшие. Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело – когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое – в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.

– В итоге Чалов остался в ЦСКА. И стал гораздо реже забивать. Вы одно с другим не связываете?

– Не связываю. Он сильный футболист, еще свое забьет и будет лидером сборной России.

Вы просто вспомните, с кем он играл в тот год, когда регулярно забивал. И как команда играла на него. Сейчас, как я понимаю, команда не играет именно на Федю. В этом тоже может быть причина.

Но Федя – прекрасный футболист. Он обязательно вырастет и пойдет далеко.

– С Чаловым о чем говорили в вашем кабинете?

– Я вызывал его именно в тот момент, когда его хотел купить «Кристал Пэлас».

Мне важно было понять, что думает сам Федя. Чтобы мне потом не задавали вопросы: а не из-за того ли он перестал забивать, что мы его в «Кристал Пэлас» не отпустили? «Кристал Пэлас» – это же приблизительно «Реал Мадрид» (улыбается)? И Федя, кстати, был со мной согласен.

Еще я считал, что нужно хотя бы немного выучить английский, на базовом уровне, чтобы ехать туда. Говорил и о том, что не стоит уходить в «Кристал Пэлас», чтобы потом закончить с футболом.

Ему было важно посоветоваться со мной. Хоть Федя и подписался с каким-то агентом, и он, и его семья говорят: «Агент у нас один – это вы». Поэтому Федя и пришел ко мне. Он знает, что я ему дам совет как отец, – сказал Гинер.

«Кристал Пэлас» проводит в АПЛ восьмой сезон подряд. За это время команда не занимала место выше 10-го в итоговой таблице.

«Кристал Пэлас» действительно предлагал за Чалова 25 млн фунтов, но клуб не отпустил – возможно, из-за ВЭБа