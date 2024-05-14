Директор по развитию Olimpbet: «Уход Дегтярева на нас не влияет. У нас контракт с «Амуром»

Теги Амур КХЛ Ставки на спорт Михаил Дегтярев Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев прокомментировал уход Михаила Дегтярева с поста губернатора Хабаровского края.

Летом 2022 года Olimpbet заключил соглашение с хоккейным «Амуром». Контракт будет действовать до конца следующего сезона.

«Что касается ухода Дегтярева, то вообще никаких проблем с этим нет. У нас контракт с хоккейным клубом «Амур». Дегтярев там будет или кто-то еще – это уже, может быть, как-то влияет на сам «Амур», но не нас.

Это вообще наш первенец хоккейный, наш первый хоккейный актив. Крайне душевная домашняя атмосфера, атмосфера на стадионе, на арене в Хабаровске. Испытал это лично, когда приезжали туда с Отаром Кушанашвили.

Как и за каждого нашего партнера, болеем, переживаем», – заявил Гусев.

Ставки на Спортсе

ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев, у «Спартака» открылось второе дыхание. Рассказываем об интригах Кубка России

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чо за Уходя Дегтярева? 😲
0
0
0
Ответ Bdv68
Чо за Уходя Дегтярева? 😲
То есть найдя опечатку Вы решили отменить весь текст?))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий