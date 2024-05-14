Директор по развитию Olimpbet: «Уход Дегтярева на нас не влияет. У нас контракт с «Амуром»
Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев прокомментировал уход Михаила Дегтярева с поста губернатора Хабаровского края.
Летом 2022 года Olimpbet заключил соглашение с хоккейным «Амуром». Контракт будет действовать до конца следующего сезона.
«Что касается ухода Дегтярева, то вообще никаких проблем с этим нет. У нас контракт с хоккейным клубом «Амур». Дегтярев там будет или кто-то еще – это уже, может быть, как-то влияет на сам «Амур», но не нас.
Это вообще наш первенец хоккейный, наш первый хоккейный актив. Крайне душевная домашняя атмосфера, атмосфера на стадионе, на арене в Хабаровске. Испытал это лично, когда приезжали туда с Отаром Кушанашвили.
Как и за каждого нашего партнера, болеем, переживаем», – заявил Гусев.
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