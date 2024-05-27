Число ППС в Москве за год сократилось на 17 пунктов

В Москве за год сократилось число пунктов приема ставок.

«Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы обнародовал результаты работы по обеспечению законности в сфере азартных игр и лотерей за истекший период 2024 года.

В ведомстве сообщили о регулярном проведении мониторинга пунктов приема ставок букмекерских компаний (ППС) и точек продаж государственных лотерей. По состоянию на начало мая текущего года в столице функционировало 262 ППС, а также 258 мест реализации государственных лотерей.

По сравнению с прошлогодними показателями в Москве сократилось количество наземных точек букмекеров на 17 единиц, в то время как число пунктов реализации лотерей увеличилось на 16 точек», – сообщает Sportclan.

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