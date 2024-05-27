Число ППС в Москве за год сократилось на 17 пунктов

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

В Москве за год сократилось число пунктов приема ставок.

«Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы обнародовал результаты работы по обеспечению законности в сфере азартных игр и лотерей за истекший период 2024 года.

В ведомстве сообщили о регулярном проведении мониторинга пунктов приема ставок букмекерских компаний (ППС) и точек продаж государственных лотерей. По состоянию на начало мая текущего года в столице функционировало 262 ППС, а также 258 мест реализации государственных лотерей.

По сравнению с прошлогодними показателями в Москве сократилось количество наземных точек букмекеров на 17 единиц, в то время как число пунктов реализации лотерей увеличилось на 16 точек», – сообщает Sportclan.

Ставки на Спортсе

Промес и Дзюба – 15 голов, Соболев – 12. Какой букмекеры видели гонку бомбардиров РПЛ до начала сезона РПЛ-23/24?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий