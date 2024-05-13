ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев, у «Спартака» открылось второе дыхание. Рассказываем об интригах Кубка России

А «Балтике» огромный респект.

Всего три матча осталось до того, как мы узнаем нового обладателя Кубка России-2023/2024. Претендентов четверо, двое из них выйдут в Суперфинал. Кто это будет, попытаемся разобраться в этой статье.

«Зенит» и ЦСКА померятся бессилием

ЦСКА на пути в финал выбил «Ростов» и «Балтику», «Зенит» – «Динамо» и «Спартак». Команды встретятся уже в 3-й раз за 2 недели: 2 мая прошел 1-й финал Кубка России (1:1), 11-го – матч в РПЛ, в котором ЦСКА победил и помог «Динамо» взобраться на 1-е место.

Оба клуба подходят к встрече в неважной форме: «Зенит» почти месяц пытается слить чемпионство и не побеждает уже 5 матчей во всех турнирах. ЦСКА только в субботу прервал 5-матчевую безвыигрышную серию.

Петербуржцы еще имеют шанс (или риск) выиграть чемпионат, но для этого в оставшихся 2-х матчах нужно набирать 6 очков и ждать осечки «Динамо». «Армейцы» в топ-3 точно не войдут, поэтому особой мотивации на конец сезона нет.

Получается, для обеих команд Кубок России – единственный турнир, в котором остались реальные шансы на победу.

«Зенит» находится в более глубоком кризисе, нежели ЦСКА, но в ответном матче – фаворит. На проход «армейцев» дают коэффициент 2.60, на петербуржцев – 1.54.

В последних 5 очных встречах команды забили меньше 2.5 гола. Маловероятно, что в среду «Зенит» и ЦСКА устроят перестрелку, поэтому обратим внимание на ТМ2.5 за 1.70.

Любопытно, что ЦСКА играет 1-й тайм вничью в 6 матчах подряд. Если в среду к перерыву будет зафиксирована ничья, сыграет коэффициент 2.20.

«Балтика» порадует своей игрой болельщиков… и «Спартак»

«Балтика» начала свой путь в плей-офф с победы над «Локомотивом», но затем уступила ЦСКА. На 2-м этапе полуфиналов Пути регионов калининградцы справились с «Ростовом» и выиграли в основное время впервые за 5 последних матчей в Кубке России (2 ничьих, 2 поражения).

В РПЛ команда Сергея Игнашевича борется за выживание и рискует вылететь в Первую лигу. После зимнего перерыва команда показывает смелый и зрелищный футбол, а в прошлом туре чуть не отобрала очки у «Динамо». К сожалению, зрелищность не всегда залог результата. Невероятно обидно.

«Спартак» в плей-офф прошел «Оренбург», затем уступил «Зениту», а на 2-м этапе полуфиналов Пути регионов одолел «Динамо». После отставки Гильермо Абаскаля «красное-белые» перезагрузились и зашли на беспроигрышную серию из 7 матчей.

В субботу «Спартак» обыграл борющийся за чемпионство «Краснодар», поэтому подходит к финалу в прекрасном настроении и явно намерен скрасить неоднозначный сезон успешным выступлением в Кубке России.

«Спартак» – фаворит финала. Подтверждают это и цифры: «красно-белые» обыграли «Балтику» в 4 из 5 последних личных встреч. Проход «Спартака» котируется за 1.57, «Балтики» – за 2.50.

В 4 из 6 последних очных игр команд происходил обмен голами. «Балтика» точно не оставит своих болельщиков без голов, а «Спартак» настроен побеждать, поэтому стоит взять «обе забьют – да» за 1.84.

В 5 из 6 предыдущих матчей с участием «Балтики» пробивался ТБ2.5. Мы вправе рассчитывать на высокую голевую активность и в этой встрече. ТБ2.5 идет за 2.05.

51.00 – коэффициент на победу «Балтики» перед турниром

Перед стартом турнира фаворитом считался «Зенит» за 4.00. Победа действующего чемпиона ЦСКА шла за 6.00, «Спартака» – за 7.00.

Всех удивила «Балтика». Букмекеры не верили, что калининградцы зайдут так далеко – победа шла за 51.00.

В феврале успех «Балтики» уже котировался за 30.00, сейчас – за 7.50. Удивительный прогресс.

Матч «Балтика» – «Спартак» состоится 14 мая и начнется в 20:45 мск.

Встреча «Зенит» – ЦСКА пройдет 15 мая, начало – в 20:45 мск.

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Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Григорий Сысоев