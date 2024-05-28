UFC 302 с BetBoom: розыгрыш 100 000 фрибетов за прогноз на бой Махачева

Уже в эти выходные Дастин Порье будет пытаться взять титул в легком весе. Действующий чемпион из Дагестана – Ислам Махачев готов противопоставить “бриллианту” все свои сильные стороны. Бой обещается очень красочный и принципиальный. В честь этого события BetBoom запускает акцию для клиентов! Компания разыгрывает 100 000 фрибетов!

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