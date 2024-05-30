Число наземных БК в Мадриде сократилось на 60% за 5 лет. В Москве в 4 раза больше ППС

В Мадриде значительно сократилось число наземных букмекерских компаний.

В правительстве города сообщили, что с 2019 года по настоящее время количество ППС в Мадриде сократилось на 60% - со 160 пунктов до 64.

Мадрид занимает 14-е место из 17 автономных сообществ и двух автономных городов Испании по количеству игорных заведений на 100 тысяч жителей.

В Москве почти в четыре раза больше наземных БК – 262 пункта.

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