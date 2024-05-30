Торжественное закрытие сезона Мелбет-Первой лиги: финальный тур, награждение победителей и возвращение ФК «Химки» в РПЛ!

25 мая на стадионе «Арена Химки» состоялся финальный тур Мелбет-Первой лиги, кульминацией которого стал принципиальный матч между командами «Химки» и «Черноморец». В напряженном матче хозяева поля, команда «Химки», одержали победу над «Черноморцем» со счетом 2:1, обеспечив себе первое место и победу в Мелбет-Первой лиге, а также прямой выход в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

25 мая на стадионе «Арена Химки» состоялся финал сезона Мелбет-Первой лиги, который стал кульминацией решающего матча между командами «Химки» и «Черноморец». В напряженном матче хозяева поля, команда «Химки», одержали победу над «Черноморцем» со счетом 2:1, обеспечив себе выход в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

Ярким завершением сезона стала церемония награждения. Букмекерская компания «Мелбет», Титульный партнер Лиги, торжественно вручила ФК «Химки» главный приз — Кубок Мелбет-Первой лиги. Представители «Мелбет» поздравили победителей, отметив их упорство и стремление к победе.

Помимо награждения, для гостей и болельщиков был организован захватывающий перформанс от акробатического паркур-шоу Bankai Show. Артисты продемонстрировали удивительные трюки и акробатические номера, которые никого не оставили равнодушными и добавили еще больше эмоций к этому знаменательному событию.

БК «Мелбет» выразила благодарность всем участникам, болельщикам и партнерам, которые стали частью этого незабываемого сезона Мелбет-Первой лиги. Сезон завершился, но впереди новые победы и яркие моменты, которые обязательно придут вместе с новой футбольной историей.

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