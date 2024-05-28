Защитник «Тампы» Сергачев стал амбассадором БК PARI

Теги Тампа-Бэй НХЛ Ставки на спорт Михаил Сергачев Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал амбассадором букмекерской компании PARI.

«Встречайте нового амбассадора PARI и фонда «Пари и Побеждай» — звезду хоккея Михаила Сергачева!

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» присоединился к нашей команде. Вместе с Михаилом и фондом «Пари и Побеждай» нас ждёт много крутых социальных проектов.

На доме в Нижнекамске, где вырос хоккеист, и где живут его родители, появился мурал с его изображением, а в ролике тебя ждут искренние эмоции, ведь дом это не место, это чувство, которое остаётся с тобой навсегда», – сообщили в PARI.

Ставки на Спортсе

99 очков и ничего. Самые обидные вторые места в Европе

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я был лучшего мнения о принципах Михаила(
+1
0
+1
Да уж, скам!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий