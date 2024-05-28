Защитник «Тампы» Сергачев стал амбассадором БК PARI

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал амбассадором букмекерской компании PARI.

«Встречайте нового амбассадора PARI и фонда «Пари и Побеждай» — звезду хоккея Михаила Сергачева!

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» присоединился к нашей команде. Вместе с Михаилом и фондом «Пари и Побеждай» нас ждёт много крутых социальных проектов.

На доме в Нижнекамске, где вырос хоккеист, и где живут его родители, появился мурал с его изображением, а в ролике тебя ждут искренние эмоции, ведь дом это не место, это чувство, которое остаётся с тобой навсегда», – сообщили в PARI.

Ставки на Спортсе

99 очков и ничего. Самые обидные вторые места в Европе