Гендиректор игорной зоны «Красная поляна»: «80% россиян готовы посетить казино»

Гендиректор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева рассказала, как изменилось отношение россиян к казино.

- Изменилось ли общественное и социальное восприятие казино за последние десять лет?

– В конце 2023 года с помощью профильной ассоциации АИРИС мы провели общее для всех игорных зон исследование по поводу отношения россиян к игорной индустрии, в опросе приняли участие более тысячи человек.

Исследование показало, что 80% россиян готовы посетить игорные зоны. Причем 21% из них хотят приехать на мероприятия событийного туризма.

Главная мотивация — отдохнуть, отвлечься (так ответили 48%). Еще 45% сообщили, что им просто любопытно, 47% хотят получить новые эмоции, 40% — необычно провести совместный досуг.

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