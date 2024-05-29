«Лига Ставок» определила победителей конкурса прогнозов в рамках чемпионата мира по хоккею

Букмекерская компания «Лига Ставок» подвела итоги акции «Прогноз на ЧМ по хоккею – 2024». Ее участникам требовалось определить призеров хоккейного первенства, которые займут четыре верхних строчки турнирной таблицы. Прогнозы принимались от клиентов букмекера вплоть до окончания группового этапа.

Предсказать итоговое расположение всех призеров прошедшего хоккейного мирового первенства смогли трое клиентов «Лиги Ставок». Между ними был разделен призовой фонд в 1 млн рублей: каждый участник получил по 333 333 рублей фрибетами.

Один из победителей, Евгений Г., рассказал, что стал участником акции случайно:

«Пришло оповещение в приложении, посмотрел и сначала просто потыкал. Стратегии особой не было. Думал, что Канада точно окажется в четверке, а Швецию поставил просто наобум».

Такой значительный выигрыш Евгений получил впервые в жизни. Ранее его лучшим результатом была сумма 16 тысяч рублей: «Когда увидел сумму выигрыша – обалдел. Не поверил и подумал: “Шикарно, не может быть!”».

Юрий Л., еще один победитель акции, признался, что заключает пари только в «Лиге Ставок», которую ему в свое время рекомендовали друзья. Счастливчик заявил, что у него получается делать точные прогнозы без детальных анализов и углубления в статистику.

Третий победитель акции Олег Щ. – опытный беттор с 20-летним стажем. По его словам, в ставках ему помогает интуиция.

«Я ожидал, что могу сорвать куш, – признается Олег. – В чем мой секрет? Не ставить на фаворитов! Надо играть и не бояться больших коэффициентов».

Примечательной особенностью прошедшего чемпионата мира по хоккею стало то, что большинство ставок (60%) на матчи турнира было сделано в режиме live.

Эксперты департамента трейдинга «Лиги Ставок» отмечают, что в ходе турнира клиенты чаще всего (в 31% случаев) ставили на победу сборной Канады, а полуфинальный матч Канада – Швейцария стал самым крупным событием турнира по обороту ставок.

На матче группового этапа Канада – Австрия был зафиксирован самый большой выигрышный коэффициент – 93. При счете 2:0 в пользу канадцев клиент поставил на ничью, итоговый результат – 6:6. Самая большая выигранная в рамках ЧМХ-2024 сумма составила 5 050 096 рублей. Добиться этого результата клиенту помог собранный экспресс из пяти событий с коэффициентом 11.14.