Депутаты Госдумы предложили увеличить налог на прибыль для игорного бизнеса в 2,5 раза

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в Госдуму законопроект о повышении налога на прибыль для игорного бизнеса до 50%.

«Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает в 2,5 раза увеличить налог на прибыль для игорного бизнеса. Поправки в Налоговый кодекс внесут на рассмотрение Государственной думы», – говорится в сообщении пресс-службе партии.

Согласно законопроекту, предлагается установить налог на прибыль в размере 50% для игорного бизнеса. Сейчас такие компании облагаются стандартным налогом на прибыль в размере 20%.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить в два раза налоговые ставки для игорного бизнеса за игровые столы (до 500 тыс. рублей), автоматы (до 30 тыс. рублей), процессинговые центры (до 500 тыс. рублей), процессинговые центры интерактивных ставок (до 5 млн рублей), пункты приема ставок (до 28 тыс. рублей) в случае, если эти налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ.

«Увеличение налоговых ставок для игорного бизнеса будет способствовать пополнению бюджетных средств регионов Российской Федерации, что позволит им увеличить дотации на инфраструктуру, социальные выплаты, а также на реабилитацию людей, пострадавших от игромании», – говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что расширение деятельности игорного бизнеса является негативной тенденцией для развития общества.

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