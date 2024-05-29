«Олимпиакос» – «Фиорентина»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд выиграть Лигу Конференций

29 мая состоится финал Лиги Конференций, в котором сыграют «Олимпиакос» и «Фиорентина». Встреча пройдет на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах и начнется в 22:00 мск.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, фаворитом финала будет итальянский клуб. На итоговый успех флорентийцев предлагают коэффициент 1.74. Победа команды Винченцо Итальяно в основное время идет за 2.40.

Поставить на триумф «Олимпиакоса» можно за 2.22. Успех греческой команды в основное время идет за 3.30. Вероятность ничейного результата по итогам 90 минут также оценивается в 3.30.

«Фиорентина» играла в финале прошлого розыгрыша ЛК, где уступила «Вест Хэму» (1:2). В нынешнем сезоне итальянцы не проиграли ни одного из 12 матчей турнира.

«Олимпиакос» попал в Лигу Конференций после неудачи на групповом этапе Лиги Европы. Команду возглавляет Хосе Луис Мендилибар, который в прошлом году выиграл ЛЕ с «Севильей».

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По оценкам экспертов, решающий матч Лиги Конференций будет малорезультативным. На ТМ 2.5 предлагают кэф 1.79, на ТБ 2.5 дают 2.14.

В линии БЕТСИТИ представлено множество других исходов на финал ЛК, включая ставки на индивидуальные показатели игроков.

На гол форварда «Олимпиакоса» и лучшего бомбардира турнира Аюба Эль-Кааби можно поставить за 3.10. В составе «Фиорентины» наилучшие шансы отличиться у нападающего Андреа Белотти – на мяч в его исполнении предлагают 3.00.

Далеко не все игроки БЕТСИТИ согласны с котировками букмекеров на исход финала. В победу «Фиорентины» верят только 25% бетторов. 45% отдали предпочтение «Олимпиакосу», 30% игроков считают, что основное время встречи завершится вничью.

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