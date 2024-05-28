В Оренбурге пройдет третий этап «Кубка Победы»

30 мая в Оренбурге состоится третий этап всероссийского боксерского турнира «Кубок Победы». Соревнования организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Генеральным партнером масштабного турнира выступает букмекерская компания «Лига Ставок».

За выход в суперфинал поборются боксеры из команды «Кама» (Приволжский федеральный округ), которым будет противостоять «Сталинград» (Южный ФО). Другую полуфинальную пару составят команды «Тула» (Центральный ФО) и «Москва».

«КАМА» – «СТАЛИНГРАД»

· До 58 кг: Руслан Белоусов (Саранск) – Андраник Григорян (Астрахань);

· До 65 кг: Габил Мамедов (Оренбург) – Эльнур Аббасов (Ростов-на-Дону);

· До 73 кг: Иван Романчук (Севастополь) – Амин Газимагомедов (Новочеркасск);

· До 80 кг: Сергей Сергеев (Набережные челны) – Асилбек Мансуров (Ростов-на-Дону);

· Свыше 86 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург) – Ахмеддибир Магомедов (Ростов-на-Дону).

«МОСКВА» – «ТУЛА»

· До 58 кг: Тохирчон Юлдашев – Виталий Бойцов (Балашиха);

· До 65 кг: Илья Иванов – Борис Шикунов (Подольск);

· До 73 кг: Шохаббос Шукуров – Сергей Собылинский (Белгород);

· До 80 кг: Беслан Богатырев – Никита Воронов (Белгород);

· Свыше 86 кг: Артуш Оганнисян – Светослав Тетерин (Люберцы).

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя – четыре раунда по три минуты.

Суперфинал «Кубка Победы» состоится 6 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В прямом эфире турнир транслируется на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

«Кубок Победы» проводится в третий раз. На высшую ступень пьедестала почета ранее уже поднималась команда «Кама», которая в финалах выигрывала у «Ленинграда». «Москва» дважды завоевывала бронзу.