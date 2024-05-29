Николай Оганезов о возможном повышении налогов для игорного бизнеса: «Букмекеры сделали максимум, чтобы к ним применили такую шокотерапию»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал законопроект о повышении налогов для игорного бизнеса.

Авторы законопроекта предложили увеличить ставку налога на прибыль игорных организаций с 20% до 50%.

«Странно было бы думать, что при введении прогрессивного НДФЛ политики не обратят снова свой взор на игорный бизнес. Букмекеры продолжают свою непродуктивную политику выпячивания постоянно растущих ценников даже по спонсорским контрактам.

Даже не глубоко погруженные в отрасль чиновники наблюдают, что повышение на 25% целевых отчислений никак не повлияло на темпы развития рынка. Букмекеры на самом деле сами сделали максимум возможного, чтобы к ним применили такую шокотерапию», – сказал Оганезов.

Эксперт считает самой спорной новацией увеличение налога на прибыль организаций игорного бизнеса до 50%.

«Данное положение противоречит п.9 ст.274 НК РФ, в соответствии с которой организатор азартных игр не является плательщиком налога на прибыль.

Здесь либо после 20% устанавливается ставка в 50% к прочим доходам организатора азартных игр, и она не относится к основной деятельности, либо инициатива в принципе не проработана», – добавил советник гендиректора БК «Фонбет».

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