БЕТСИТИ разыграет PlayStation 5, Apple iPad 10 и Apple AirPods 3

Игроки могут получить крутые призы от букмекера.

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила в телеграм-канале конкурс, в котором можно выиграть ценные призы.

Условия простые.

Чтобы стать участником, нужно подписаться на телеграм-канал БЕТСИТИ и нажать на кнопку «Хочу приз» в конце поста. Конкурс продлится до 14 июня. Букмекер разыграет не только подарки, но и фрибеты.

· 1-е место: PlayStation 5;

· 2-е место: Apple iPad 10

· 3-е место: Apple AirPods 3;

· 4-6 место: по 10 000 рублей фрибетами;

· 7-10 место: по 5 000 рублей фрибетами.

В конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние жители РФ. Победителей определит специальный бот.

БЕТСИТИ предлагает присоединиться и начать играть. Новым клиентам – бонус, беспроигрышная ставка до 3 000 рублей.