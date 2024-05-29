Житель Томска получил 2,5 года тюрьмы за поджог букмекерского клуба
Жителя Томска приговорили к 2,5 годам колонии за поджог букмекерской конторы, сообщает «Коммерсантъ».
Суд установил, что в мае 2021 года томич, работавший в автосервисе, поссорился с работодателем. Последний не выплатил ему зарплату, проиграв деньги в букмекерском клубе.
Мужчина, не получивший зарплату, приехал к зданию ППС, облил дверь и крыльцо здания бензином, поджег их и скрылся.
Прокуратура оценила ущерб владельцу здания в 700 тысяч рублей, а букмекерскому клубу, арендующему помещение, — на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Суд приговорил 23-летнего жителя Томска к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.