Житель Томска получил 2,5 года тюрьмы за поджог букмекерского клуба

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Жителя Томска приговорили к 2,5 годам колонии за поджог букмекерской конторы, сообщает «Коммерсантъ».

Суд установил, что в мае 2021 года томич, работавший в автосервисе, поссорился с работодателем. Последний не выплатил ему зарплату, проиграв деньги в букмекерском клубе.

Мужчина, не получивший зарплату, приехал к зданию ППС, облил дверь и крыльцо здания бензином, поджег их и скрылся.

Прокуратура оценила ущерб владельцу здания в 700 тысяч рублей, а букмекерскому клубу, арендующему помещение, — на сумму более 1,8 миллиона рублей.

Суд приговорил 23-летнего жителя Томска к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

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Все эти букмекерские конторы достойны сожжения.
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