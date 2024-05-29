Лишь 1 из 5 клубов выиграл домашний финал еврокубка в 21 веке. «Олимпиакос» примет «Фиорентину» в Афинах

«Олимпиакос» и «Фиорентина» встретятся в финале Лиги конференций в Афинах.

В 21 веке лишь одна команда – «Фейеноорд» в Кубке УЕФА сезона-2001/02 – победила в домашнем финале еврокубка. В остальных четырех случаях побеждали гости.

Букмекеры считают «Фиорентину» небольшим фаворитом финала Лиги конференций за 1.70. На трофей хозяев можно поставить за 2.18.

Матч состоится 29 мая, начало – в 22:00 мск.

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