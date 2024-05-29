Лишь 1 из 5 клубов выиграл домашний финал еврокубка в 21 веке. «Олимпиакос» примет «Фиорентину» в Афинах
«Олимпиакос» и «Фиорентина» встретятся в финале Лиги конференций в Афинах.
В 21 веке лишь одна команда – «Фейеноорд» в Кубке УЕФА сезона-2001/02 – победила в домашнем финале еврокубка. В остальных четырех случаях побеждали гости.
Букмекеры считают «Фиорентину» небольшим фаворитом финала Лиги конференций за 1.70. На трофей хозяев можно поставить за 2.18.
Матч состоится 29 мая, начало – в 22:00 мск.
я ещё понимаю, что на домашнем стадионе хотя бы внутрянка вся под тебя заточена, раздевалки там, тоннели под трибунами и так далее
а так, такой же чужой стадион
ну да, не надо лететь куда-то, но так всё равно гости не в день игры добираются, а заранее