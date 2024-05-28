1,05 млрд рублей получил РФС от букмекеров в качестве отчислений за первый квартал 2024 года

Букмекеры заплатили РФС 1,052 млрд рублей в качестве целевых отчислений за первый квартал 2024 года.

Показатель отчислений оказался на 3,9% ниже, чем в четвертом квартале прошлого года.

70% от полученных отчислений, а именно 736,9 млн рублей, будут направлены на развитие профессионального спорта. 20% пойдут на детский спорт, а оставшиеся 10% - на массовый.

По итогам 2023 года РФС получил отчислений от букмекеров на общую сумму 3,69 млрд рублей.

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